Женщина потрясла соцсети признанием, что ее 30-летний муж все еще моется с сестрой

Женщина потрясла пользователей признанием, что ее 30-летний муж все еще моется с сестрой, пишет Mustsharenews.

По словам женщины из Малайзии, они с мужем женаты уже три года, и она всегда знала, что у него близкие отношения с сестрой, но не подозревала, что они настолько необычные.

Инцидент произошел во время визита в дом свекрови, когда сестра мужа вернулась из Австралии. Женщина рассказала, что сначала не обратила внимания, когда супруг пошел в душ, но была шокирована, увидев, как он и его сестра выходят из ванной вместе.

Не желая устраивать сцену перед родственниками, она промолчала, но позже в частной беседе спросила мужа о произошедшем. Он ответил, что они принимают душ вместе с детства и «привыкли к этому», а затем предложил жене самой присоединиться «для укрепления отношений» с его сестрой.

Женщина призналась, что это признание поставило под сомнение их планы через два месяца остановиться в доме сестры мужа в Австралии. По ее словам, супруг не видит в ситуации ничего странного и считает, что жена просто «слишком ограничена».

После того, как малайзийка рассказала об этом в соцсетях, большинство комментаторов назвали поведение брата и сестры «неприемлемым» и «шокирующим».

Ранее в сети похвалили мужчину, который бросил работу, чтобы поддерживать беременную жену.