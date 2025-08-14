На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Член СПЧ Кабанов предложил изучить контент в телефонах мигрантов

Член СПЧ Кабанов предложил провести эксперимент и изучить телефоны мигрантов
true
true
true
close
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил россиянам принять участие в социальном эксперименте и изучить содержимое мобильных телефонов мигрантов во время совместных поездок в общественном транспорте. С данной инициативой Кабанов выступил в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, мигранты чаще всего просматривают видеозаписи подпольных боев, кадры расправ над «неверными в Сирии», а также посещают веб-сайты и сообщества, связанные с радикальными организациями.

«Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте», — призвал чиновник.

4 августа лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости депортации из России всех мигрантов, осужденных за особо тяжкие преступления, с последующим пожизненным запретом на въезд. Он также подчеркнул, что выдворению подлежат и члены их семей.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам бесплатно учиться в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами