Член СПЧ Кабанов предложил изучить контент в телефонах мигрантов

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил россиянам принять участие в социальном эксперименте и изучить содержимое мобильных телефонов мигрантов во время совместных поездок в общественном транспорте. С данной инициативой Кабанов выступил в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, мигранты чаще всего просматривают видеозаписи подпольных боев, кадры расправ над «неверными в Сирии», а также посещают веб-сайты и сообщества, связанные с радикальными организациями.

«Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте», — призвал чиновник.

4 августа лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости депортации из России всех мигрантов, осужденных за особо тяжкие преступления, с последующим пожизненным запретом на въезд. Он также подчеркнул, что выдворению подлежат и члены их семей.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам бесплатно учиться в школах.