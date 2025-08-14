На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Оренбургской области и «Роснефть» представили новый туристический маршрут

В Оренбургской области появился новый маршрут «Степные истории»
Shutterstock

Правительство Оренбургской области и компания «Роснефть» представили новый туристический маршрут «Степные истории» протяженностью 250 км, сообщает пресс-служба компании.

Маршрут проходит из города Бузулук до Аксаково через живописные степные ландшафты Оренбуржья. Туристы смогут посетить национальный парк «Бузулукский бор», пещерный скит Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке, село Воронцовка и другие знаковые места региона.

Как отметил руководитель центра развития туризма Оренбургской области Тимур Абдуллин, автотуризм стал приключением, доступном каждому.

«Приятно, что появляются новые маршруты, которые привлекают гостей как из нашего региона, так и любителей автомобильных путешествий со всей России. В Оренбургской области много интересных мест, природных объектов и музеев», — сказал он.

Абдуллин добавил, что новый маршрут станет открытием для многих, кто хочет взглянуть на Оренбургскую область и прикоснуться к ее истории и культуре.

«Хочется пожелать, чтобы этот маршрут стал началом большого пути для каждого», — отметил он.

Также исполняющая обязанности министра экономического развития Оренбургской области Елена Здорова рассказала, что многие путешественники хотят увидеть как можно больше достопримечательностей региона.

«Новый проект «Степные истории» дополняет уже существующие 5 автомаршрутов. В этом году мы получили поддержку трех наших проектов по строительству глэмпингов на федеральном уровне. Мы уверены, что они станут дополнительными точками притяжения и помогут гостям планировать более длительные поездки», — сказала она.

