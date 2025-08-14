Сокращение числа воспитанников детских учреждений РФ назвали прорывом в защите детства

Особое внимание в стране сегодня направлено на профилактику социального сиротства — помощь родителям, чтобы детей в учреждениях становилось меньше, рассказала Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире шоу журналиста Ильи Гогуа «Cвидетели и Гогуа».

Как сообщила Львова-Белова, важным шагом стала инспекция детских учреждений по всей стране, нацеленная на выявление причин нахождения детей в приютах при живых родителях и предотвращения подобных ситуаций. В результате за девять месяцев количество детей в российских детских учреждениях сократилось с 60 тыс. до 53 900, что Львова-Белова назвала прорывом в работе по защите детства.

Также детский омбудсмен рассказала о кардинальном изменении подхода к поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По ее словам, на это нацелена Всероссийская служба помощи семье, создание которой поддержал президент России.

«Нужно разбираться по каждому пункту, посадить родителя напротив и сказать: «Давай попробуем вместе. Тебе работу найти? Найдем. С такой поддержкой даже самые, казалось бы, потерянные находят в себе силы и справляются с трудностями», — подчеркнула Львова-Белова.

Кроме того, детский омбудсмен заявила о необходимости активного привлечения НКО к поддержке семей, оказавшихся в сложной ситуации. Для реализации этой идеи в 14 регионах РФ уже созданы фонды-операторы.

Также Львова-Белова рассказала о проекте «Послезавтра», направленном на помощь подросткам из приграничных регионов и ребятам, чьи родители находятся на службе в рамках СВО. По ее информации, в нем приняли участие уже более 3,5 тыс. детей, включая ребят из прифронтовых и новых регионов. Омбудсмен подчеркнула, что для детей, переживающих подобных ситуации, важна поддержка как специалистов, так и сверстников.