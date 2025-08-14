На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать и ее девятилетний сын отравились блюдами на свадьбе и не выжили

В Малайзии семья из пяти человек отравилась блюдами со свадьбы, двоих не спасли
Pixabay

Мать и сын не выжили после того, как отравились на свадьбе родственников в Малайзии. Об этом сообщает Harian Metro.

По данным газеты, 36-летняя женщина и ее девятилетний сын не пережили серьезное пищевое отравление, с которым столкнулись после посещения свадебного банкета. 9 августа через несколько часов после возвращения домой у них обоих началась рвота и диарея.

Вскоре отец семейства пришел с работы и увидел, что его жена чувствует себя плохо. Женщина несколько раз вставала, чтобы сходить в туалет, а их сын уже лежал на кровати без движения.

По словам мужчины, у него также начались рвота и боли в животе после того, как он попробовал блюда, которые жена принесла домой в тот день. С похожими симптомами столкнулись двое других детей пары, шестилетняя дочь и 18-месячный сын, но их вовремя доставили в больницу и спасли.

Женщина и ее старший сын так и не пришли в сознание, их тела отправили на экспертизу. Полиция занимается расследованием и пока не комментирует обстоятельства инцидента.

Ранее суд в Сочи арестовал продавщицу чачи, которой отравились несколько человек.

