В мессенджере МАХ отчитались о первых результатах работы в области безопасности

Центр безопасности МАХ в июле заблокировал свыше 10 тыс. номеров мошенников
Центр безопасности МАХ заблокировал в июле текущего года более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытку выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Уточняется, что было удалено свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов, они нейтрализованы до нанесения ущерба пользователям.

Также в компании сообщили, что центр безопасности передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе.

Подчеркивается, что МАХ считает безусловным приоритетом безопасность пользователей, активно привлекает к сотрудничеству партнеров из числа лидирующих компаний в направлении кибербезопасности в России и намерен предпринимать решительные меры по борьбе с недобросовестным поведением на платформе.

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7.

