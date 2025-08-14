Яндекс Музыка стала лидером по доходам среди музыкальных стримингов России

Российский рынок музыкальных стримингов в минувшем году вырос на 51% и достиг отметки в 38 млрд рублей. Об сообщила аналитическая компания J'son & Partners Consulting.

Уточняется, что лидером по доходам и количеству подписчиков стала Яндекс Музыка, доля стриминга возросла до 50,9%, увеличившись на 14,2 п.п. с 2022 года. Ключевым драйвером роста стали комбинированные подписки.

Второе место занимает VK Музыка с 26,5% рынка, потерявшая 6,5 п.п. за два года. На третьей строчке стриминг «Звук», его доля составляет 10% рынка, а рост — 5,9 п.п. Пятую позицию заняла МТС Музыка с долей 3,8%.

Четвертое и шестое место — у иностранных музыкальных стримингов Apple Music (4,5%) и Spotify (3,5%). Сообщается, что их присутствие на рынке незначительно и продолжает последовательно сокращаться с 2022 года на 4,6 п.п. и 4,7 п.п. соответственно.

Также, согласно исследованию J'son & Partners Consulting, 98,2% выручки рынка принесли подписки, рекламные доходы составили лишь 1,8%.

Согласно анализу динамики платных подписчиков на музыкальные стриминги, лидером выступает Яндекс Музыка как часть экосистемы Яндекс Плюс — 39,2 млн в 2024 году по сравнению с 19,3 млн в 2022 году, из них 26 млн в месяц слушали Яндекс Музыку.

«Музыкальные стриминги перестали конкурировать своим контентом — теперь на привлечение и удержание аудитории больше всего влияет качественный продукт. В нашем случае это персональные рекомендации, и мы считаем, что рекомендательные системы будут оставаться в фокусе еще долгое время», — рассказали в Яндекс Музыке.

Также значительное увеличение продемонстрировал «СберПрайм» — с 5,7 млн в 2022 году до 22,4 млн в 2024 году. Число подписчиков, слушающих музыкальный сервис «Звук», компания не раскрывает.

VK Музыка выросла с 4,0 млн до 7,37 млн подписчиков за тот же период, МТС Музыка («МТС Premium») — увеличила аудиторию с 0,8 млн до 5 млн.

По мнению аналитиков, рынок вырастет еще на 22% — до 46,4 млрд рублей, а среднегодовой рост по выручке до 2029 года составит 15%. При этом в 2025 году вероятно замедление темпов роста из-за насыщения рынка комбинированных подписок.