Депутат Госдумы назвал лидеров предвыборной гонки в Молдавии

Депутат Матвейчев: Молдавский левый патриотический блок претендует на лидерство
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавский левый патриотический блок (Партия социалистов, партия коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы») претендует на лидерство на предстоящих парламентских выборах в стране, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, блок уже стал лидером предвыборной гонки.

«Если бы каждая партия шла на выборы по отдельности, то они бы набрали мало голосов, а сейчас блок в целом набирает 30% и обгоняет действующую главную политическую силу в парламенте, партию PAS», — сказал он.

Также Матвейчев заявил о демократичных методах Молдавского левого патриотического блока.

«Если внимательно посмотреть на список патриотического блока, то мы увидим, что половину мест получила партия социалистов (50%), коммунисты – 25%, а «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» — 25% на двоих. Эти 4 партии смогли договориться. Они теперь представляют одну команду. Умение договориться дало свой результат», — сказал он.

Кроме того, Матвейчев обратил внимание, что председатель партии коммунистов Владимир Воронин попросил поставить себя на 50-е место в партийных списках.

«Воронин уверен, что Молдавский левый патриотический блок наберет более 50% голосов на выборах. В противном случае он не попадет в парламент. Воронин демонстрирует полную уверенность и дает дорогу молодым. Впереди него в списке стоят молодые и перспективные кадры», — сказал он.

Напомним, ранее ЦИК Молдавии закончила прием документов от избирательных блоков для участия в выборах в парламент.

