Российские хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 29 магнитов

В Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитов
Детская областная больница Иркутск/VK

В Иркутске ребенок оказался на операционном столе, проглотив магнитные шарики. Об этом сообщает городская детская больница.

Двухлетний ребенок проглотил 29 магнитных шариков — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. В больницу девочка поступила в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, создали опасное сцепление, что привело к внутренней грыже и угрозе разрыва стенки кишки.

Хирурги экстренно прооперировали ребенка, извлекли все инородные предметы и устранили последствия начавшегося перитонита. Сейчас состояние девочки стабилизировалось, она проходит восстановительное лечение.

Ранее в Петербурге младенец проглотил батарейку и оказался в реанимации.

