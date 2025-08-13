Российских казаков назвали людьми с великими традициями

Казак на фронте – это человек, за которым стоят великие традиции история и дух предков, рассказал экс-командир казачьей разведывательной бригады «Терек», заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, трижды кавалер ордена Мужества Андрей Фадюхин в новом выпуске совместного проекта Всероссийского казачьего общества и издания «Правда.ру», сообщает Telegram-канал общества.

«История казачества во многом определяет характер воина. Благодаря казакам наша страна стала самой большой в мире: приросли Дальний Восток, Сибирь, Урал, в какой-то степени Кавказ», — сказал он.

Фадюхин отметил, что сейчас на фронте сложно отличить казака от обычного бойца вооруженных сил.

«Жизнь требует, чтобы все были в форме, шлемах и бронежилетах. Побывав в казачьем коллективе, понимаешь, что это особая среда», — добавил он.

Также Фадюхин рассказал, что у многих казаков с ранних лет формируется тяга к военной службе.

«Это память предков. Большинство знают родословную до пятого, шестого, а то и десятого колена», — отметил он.