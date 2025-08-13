«Афиша» проведет вечеринку на берегу Черного моря

В Сочи пройдет вечеринка «Лето с друзьями» от «Афиши» и «Силы ветра»

В Сочи 16 августа состоится большая дневная вечеринка «Лето с друзьями». Программа мероприятия включает йогу, спортивные игры, мастер-классы и заплыв под парусом, вход на событие будет свободным, сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что вечеринка организована «Афишей» совместно с «Силой ветра». Гости события смогут поиграть в пинг-понг на брендированной площадке «Афиши», научиться вязать морские узлы и создавать с ними украшения, а также позаниматься йогой на свежем воздухе.

Одним из главных мероприятий «Лета с друзьями» станет парусная регата — ее участники выйдут в море под парусом и встретят закат на воде.

Кроме того, гости услышат виниловый DJ-сет от Wild Alisa, резидентки SCPM Records и композиции Propaganda Machine by Surf Coffee, рассказали в «Афише».

Также на площадке будет открыт фудкорт Surf Coffee — гостям предложат мороженое, десерты, освежающие напитки, хот-доги и кукурузу на гриле. Уточняется, что при покупке напитков участники вечеринки получат лимитированный стикерпак.