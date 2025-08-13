В США выбрали «самую уродливую собаку в мире», пишет New York Post.
Двухлетняя бесшерстная англо-французская помесь бульдога по кличке Петуния из города Юджин, штат Орегон, завоевала титул «cамая уродливая собака в мире» на конкурсе, прошедшем на ярмарке округа Сонома в Санта-Розе, Калифорния.
Петуния обошла десять соперников, включая восьмилетнего китайского хохлатого пса по кличке Маленький Принц Уандер и 13-летнюю чихуахуа Незуми. За победу хозяйка Петунии Шеннон Найман получила денежный приз в размере $5200.
Как рассказала женщина, собака была спасена из Лас-Вегаса со двора у заводчика. Неэтичное разведение привело к полному отсутствию шерсти у Петунии, однако, по словам хозяйки, это никак не сказалось на ее дружелюбии и любви к вниманию.
«Я думаю, что она чувствует себя прекрасно. Она любит внимание, ласку и всех людей, которые ее гладят», — сказала Найман.
В награду за победу Петуния появится на банках пива ограниченной серии от популярного бренда.
