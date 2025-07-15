Daily Mail: в Колумбии собака учуяла бомбу и лишилась лапы, но спасла жизни людей

Cобака в Колумбии лишилась лапы, но спасла десятки жизней, учуяв бомбу, пишет Daily Mail.

Военная собака по кличке Сэнсон участвовала в разведывательной операции вместе с подразделением Национальной армии Колумбии в районе деревни Ла-Райя в муниципалитете Йондо. Именно она первой обнаружила самодельную бомбу, спрятанную на тропе, активно используемой как военными, так и местными жителями.

В результате взрыва собака получила тяжёлые травмы, включая раздробление одной конечности. Несмотря на болевые ощущения, Сэнсон сумел доползти до своего напарника — солдата Карлоса Эдуардо Беленьо, став настоящим символом преданности и мужества.

«Наш четвероногий герой потерял одну конечность, но спас жизни 36 солдат и сотен жителей деревни», — говорится в заявлении Второй дивизии Национальной армии Колумбии, опубликованном в соцсетях.

После экстренной операции животное находится на реабилитации в ветеринарной клинике. По словам военных, служебная деятельность для Сэнсона окончена, однако его подвиг навсегда останется частью истории колумбийской армии.

Собака спасла целую деревню, лаем предупредив о надвигающемся оползне.