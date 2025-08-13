На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина полгода держал возлюбленную в заколоченной квартире, чтобы насиловать

В США мужчина полгода держал возлюбленную в заколоченной квартире и насиловал
Shutterstock

В США 41-летний мужчина запер свою возлюбленную в квартире и насиловал ее полгода. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Хьюстоне, штат Техас. Предварительно, местный житель Кеннет Райт шесть месяцев держал свою подругу в запертой квартире, где окна были забиты гвоздями, а дверь закрыта снаружи. По данным следствия, он угрожал физически устранить женщину при попытке побега, избивал ее и насиловал. Он также изредка привозил ее к родственникам, однако при этом тщательно следил, чтобы они не узнали, что происходит и где он ее держит.

В какой-то момент жертве удалось тайно позвонить родным. Мать женщины, отследив адрес, вызвала социальные службы. Сестра пострадавшей описала условия содержания как «отвратительные» — окна были заколочены фанерой, а помещение напоминало тюрьму.

Райту предъявлены обвинения. Он содержится под стражей под залогом в $225 тысяч. Его нынешняя избранница утверждает, что обвинения ложные. Заседание суда назначено на 24 сентября.

