В Южно-Сахалинске в Кафедральный собор передали икону князя Александра Невского

Россия не имеет границ, потому что ее сердце – это ее вера, история и духовное наследие, заявила исполнительный директор центра «Наследие» Анна Щеголева после церемонии передачи иконы святого благоверного князя Александра Невского в Кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске.

Щеголева отметила, что передача иконы подчеркивает, что границы России – это не только территории, но и духовные и культурные границы.

«Оно является ярким подтверждением того, что Русский Мир объединен едиными ценностями и духовными традициями», — сказала она.

По словам архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Владыки Никанора, все регионы России объединены одной верой, историей и культурой.

«Расстояния не имеют значения, мы охраняем рубежи нашей страны, как много веков назад делал святой князь Александр Невский», — сказал он.

Иконе сможет поклониться любой желающий, чтобы помолиться о благополучии семьи, мире и процветании страны. В скором времени икону передадут на остров Шумшу.

Напомним, цель программы «Православные рубежи России» центра «Наследие» — укрепить духовные границы и сохранить национальное наследие.