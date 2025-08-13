На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Провизор Булыгина: лекарства не стоит запивать чаем и кофе
true
true
true
close
Shutterstock

Лекарства следует запивать только обычной водой, потому что другие напитки могут вступить в нежелательную химическую реакцию с препаратом и снизить эффект от него. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала провизор Ирина Булыгина.

«Эти напитки имеют активные действующие вещества. В кофе — кофеин, в чае — танины, в газировке сахар и всякие кислоты. Поэтому при взаимодействии с другими химическими агентами, которыми являются лекарства, возможна химическая реакция. Не совсем иногда правильная», — пояснила специалист.

По ее словам, исключения могут составлять только те случаи, когда препараты специфические. Булыгина уточнила, что врачи обычно предупреждают об этом заранее. Их, например, можно запивать подкисленной водой.

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов до этого рассказал «Газете.Ru», что соблюдение режима приема лекарственных препаратов включает не только дозировку и кратность приема, но и то, с чем именно принимаются медикаменты. Многие пациенты, особенно в летнее время, запивают таблетки газированными напитками, квасом или другими прохладительными жидкостями. Однако такой подход может повлиять на эффективность лекарств и даже вызвать нежелательные реакции.

Ранее врач рассказала, какую еду нельзя запивать кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами