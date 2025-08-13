Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Лекарства следует запивать только обычной водой, потому что другие напитки могут вступить в нежелательную химическую реакцию с препаратом и снизить эффект от него. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала провизор Ирина Булыгина.

«Эти напитки имеют активные действующие вещества. В кофе — кофеин, в чае — танины, в газировке сахар и всякие кислоты. Поэтому при взаимодействии с другими химическими агентами, которыми являются лекарства, возможна химическая реакция. Не совсем иногда правильная», — пояснила специалист.

По ее словам, исключения могут составлять только те случаи, когда препараты специфические. Булыгина уточнила, что врачи обычно предупреждают об этом заранее. Их, например, можно запивать подкисленной водой.

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов до этого рассказал «Газете.Ru», что соблюдение режима приема лекарственных препаратов включает не только дозировку и кратность приема, но и то, с чем именно принимаются медикаменты. Многие пациенты, особенно в летнее время, запивают таблетки газированными напитками, квасом или другими прохладительными жидкостями. Однако такой подход может повлиять на эффективность лекарств и даже вызвать нежелательные реакции.

Ранее врач рассказала, какую еду нельзя запивать кофе.