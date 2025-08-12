На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут проголосовать за ролики о жизни участников Великой Отечественной войны

«Единая Россия» запустила голосование за видео конкурса «Знать, чтобы помнить»
true
true
true
close
Артем Кулекин/РИА Новости

Партия «Единая Россия» дала старт народному голосованию за авторские ролики Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что конкурс проводится партией в рамках ее проекта «Историческая память» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В «Единой России» рассказали, что участниками федерального этапа конкурса стали 2387 музеев школ и вузов из 82 регионов страны.

«Заканчивается федеральный этап, его итоги будут подведены в сентябре и тогда же станут известны победители», — сообщил глава центрального исполкома «Единой России» и депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он добавил, что формат выбора лучших авторских роликов предусмотрен впервые. На конкурс, по его словам, уже поступило 188 работ учащихся школ и вузов, посвященных жизни и подвигам их родных — участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны.

Для отбора работ запущен специальный раздел на сайте диктантпобеды.рф. Все участники голосования смогут отдать голос за любые три ролика в каждой номинации.

