Россияне смогут проголосовать за ролики о жизни участников Великой Отечественной войны

«Единая Россия» запустила голосование за видео конкурса «Знать, чтобы помнить»

Партия «Единая Россия» дала старт народному голосованию за авторские ролики Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что конкурс проводится партией в рамках ее проекта «Историческая память» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В «Единой России» рассказали, что участниками федерального этапа конкурса стали 2387 музеев школ и вузов из 82 регионов страны.

«Заканчивается федеральный этап, его итоги будут подведены в сентябре и тогда же станут известны победители», — сообщил глава центрального исполкома «Единой России» и депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он добавил, что формат выбора лучших авторских роликов предусмотрен впервые. На конкурс, по его словам, уже поступило 188 работ учащихся школ и вузов, посвященных жизни и подвигам их родных — участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны.

Для отбора работ запущен специальный раздел на сайте диктантпобеды.рф. Все участники голосования смогут отдать голос за любые три ролика в каждой номинации.