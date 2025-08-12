На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области шестилетняя девочка одна уехала на электричке в Москву

В Тверской области ребенок случайно уехал один на электричке
В Конаковском районе Тверской области шестилетнюю девочку нашли в электричке по дороге в Москву, ребенок сел в вагон раньше матери. Об этом сообщает администрация Конаковского округа.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина сообщила, что собиралась ехать с ребенком в Москву. Шестилетняя девочка зашла в вагон, а мать не успела, состав тронулся.

Информация была оперативно передана начальнику станции Конаково для связи с машинистом. Девочку нашли в вагоне, на Ленинградском вокзале в Москве она благополучно дождалась мать.

До этого в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу. Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

Ранее россиянка, оставившая ребенка в аэропорту Антальи, намерена добиваться опеки.

