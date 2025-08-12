Более 148 тыс. школьников и студентов участвуют в третьем сезоне конкурса «Научная Вселенная»

В новом сезоне «Научной Вселенной» участвуют более 148 тысяч школьников и студентов

В третьем сезоне конкурса «Научная Вселенная» приняли участие более 148 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщила пресс-служба проекта.

По количеству заявок лидируют направления «Освоение космоса», «Генетика и персонализированная медицина», «Научная фантастика» и «Инновационное проектирование».

В новом сезоне участникам доступны девять тематических направлений: «Биоэкономика», «Беспилотные авиационные системы», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Искусственный интеллект и большие данные», «Новые материалы и химия», «Кванты», «Научная фантастика», «Освоение космоса».

36 финалистов получат возможность поработать над своим проектами с экспертами ведущих технологических компаний. Победители отправятся в научное путешествие на космодром.

Присоединиться к проекту можно до 24 августа. Регистрация открыта на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта состоится в октябре в Москве.

Конкурс реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России.