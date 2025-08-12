На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 148 тыс. школьников и студентов участвуют в третьем сезоне конкурса «Научная Вселенная»

В новом сезоне «Научной Вселенной» участвуют более 148 тысяч школьников и студентов
true
true
true
close
Пресс-служба конкурса Научная вселенная

В третьем сезоне конкурса «Научная Вселенная» приняли участие более 148 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщила пресс-служба проекта.

По количеству заявок лидируют направления «Освоение космоса», «Генетика и персонализированная медицина», «Научная фантастика» и «Инновационное проектирование».

В новом сезоне участникам доступны девять тематических направлений: «Биоэкономика», «Беспилотные авиационные системы», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Искусственный интеллект и большие данные», «Новые материалы и химия», «Кванты», «Научная фантастика», «Освоение космоса».

36 финалистов получат возможность поработать над своим проектами с экспертами ведущих технологических компаний. Победители отправятся в научное путешествие на космодром.

Присоединиться к проекту можно до 24 августа. Регистрация открыта на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта состоится в октябре в Москве.

Конкурс реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами