В Петербурге турагент обманула около сотни человек более чем на 12 млн рублей

В Петербурге турагента будут судить за обман почти сотни человек

В Петербурге перед судом предстанет 30-летняя женщина, которую обвиняют в мошенничестве с путевками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, начиная с апреля 2021 года фигурантка размещала в интернете объявления об оформлении туров по России и другим странам, но цену ставила ниже рыночной. Когда пострадавшие переводили деньги, женщина якобы начинала оформлять документы. Позже она сообщала клиентам о проблемах с бронью и обещала отдать деньги, но затем переставала выходить на связь.

Всего от действий обвиняемой пострадали 96 человек, часть из которых – знакомые ее знакомых, которые не знали о мошенничестве.

«Общая сумма материального ущерба превысила 12 000 000 рублей», – сообщается в публикации.

Изначально по каждому факту возбуждалось уголовное дело, но позже их объединили в одно производство.

Женщину задержали в декабре 2023 года, она находится под стражей. Фигурантка уже возместила пострадавшим 900 тысяч рублей.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей.