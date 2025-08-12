Россиянин из мести сжег машины коллег, преподавателя, врача и полицейских

В Башкирии огласили приговор серийному поджигателю автомобилей, обвиняемый получил шесть лет колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, 43-летний житель Уфы в течение пяти лет устраивал поджоги автомобилей своих обидчиков. По данным местных СМИ, мужчина сжег машины двух бывших коллег, трех сотрудников правоохранительных органов, педагога вуза и врача одной из городских больниц.

Общий ущерб составил более 7 млн рублей. Поджигателя задержали в октябре 2023 года, в ходе расследования он не признал своей вины и заявил, что автомобили не поджигал. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство он выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее пьяная россиянка из ревности сожгла автомобиль соперницы.