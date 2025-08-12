В больнице Эквадора умерли 12 новорожденных

В университетской больнице Гуаякиля в Эквадоре в начале августа умерли 12 новорожденных. Местные власти обеспокоены инцидентом и инициировали расследование. Об этом сообщает EL Universo.

Согласно официальному заявлению медицинского учреждения, смерть детей наступила в связи с их клиническим состоянием, связанным с осложнениями, вызванными преждевременными родами. Там же отметили, что смерть двух новорожденных случилась из-за осложнений в результате попадания в их организм бактерии Klebsiella pneumoniae.

Министр здравоохранения страны распорядился об отставке директора больницы. К делу подключилась местная прокуратура и омбудсмен. В рамках расследования организацию обязали предоставить подробную информацию о работниках, состоянии оборудования больницы, а также финансовую отчетность.

