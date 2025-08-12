На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В больнице Эквадора умерли 12 новорожденных

В Эквадоре расследуют смерть 12 новорожденных в больнице
true
true
true
close
El Universo

В университетской больнице Гуаякиля в Эквадоре в начале августа умерли 12 новорожденных. Местные власти обеспокоены инцидентом и инициировали расследование. Об этом сообщает EL Universo.

Согласно официальному заявлению медицинского учреждения, смерть детей наступила в связи с их клиническим состоянием, связанным с осложнениями, вызванными преждевременными родами. Там же отметили, что смерть двух новорожденных случилась из-за осложнений в результате попадания в их организм бактерии Klebsiella pneumoniae.

Министр здравоохранения страны распорядился об отставке директора больницы. К делу подключилась местная прокуратура и омбудсмен. В рамках расследования организацию обязали предоставить подробную информацию о работниках, состоянии оборудования больницы, а также финансовую отчетность.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ребенок умер спустя 14 часов после рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами