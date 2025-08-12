На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина и ее сожитель продали двухлетнюю дочь наркоторговцу

В США пропавшую двухлетнюю девочку нашли у наркоторговца, ее продали мать и отчим
true
true
true
close
KFOR

В США 39-летняя Эшли Сиджей Роуленд и ее партнер, 40-летний Джошуа Дентон, арестованы по подозрению в истязании их младшей дочери, которую последний раз видели в 2022 году. По информации следствия, семья продала двухлетнюю девочку наркоторговцу. Об этом сообщает New York Post.

Старшие дети Роуленд рассказали, что их мать и ее партнер стреляли в их сестру из пневматического оружия, избивали ее деревянной битой, запирали в шкафу. Также сожитель матери пытался накормить падчерицу острым перцем и заливал ей в глаза острый соус.

В 2022 году пара обменяла дочь на запрещенные вещества. Мать девочки считает, что преступник мог увезти ребенка в Мексику.

Власти подчеркнули, что, согласно местным законам, пару ждет серьезная кара. Они также выразили надежду найти пропавшую девочку, которой сейчас уже должно было исполниться шесть лет.

Ранее сообщалось, что россиянка издевалась над новорожденной дочерью и довела ее до обезвоживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами