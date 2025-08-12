Женщина и ее сожитель продали двухлетнюю дочь наркоторговцу

В США пропавшую двухлетнюю девочку нашли у наркоторговца, ее продали мать и отчим

В США 39-летняя Эшли Сиджей Роуленд и ее партнер, 40-летний Джошуа Дентон, арестованы по подозрению в истязании их младшей дочери, которую последний раз видели в 2022 году. По информации следствия, семья продала двухлетнюю девочку наркоторговцу. Об этом сообщает New York Post.

Старшие дети Роуленд рассказали, что их мать и ее партнер стреляли в их сестру из пневматического оружия, избивали ее деревянной битой, запирали в шкафу. Также сожитель матери пытался накормить падчерицу острым перцем и заливал ей в глаза острый соус.

В 2022 году пара обменяла дочь на запрещенные вещества. Мать девочки считает, что преступник мог увезти ребенка в Мексику.

Власти подчеркнули, что, согласно местным законам, пару ждет серьезная кара. Они также выразили надежду найти пропавшую девочку, которой сейчас уже должно было исполниться шесть лет.

