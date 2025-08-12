На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дзержинском ко Дню знаний откроют новый корпус гимназии №5

В новом корпусе гимназии в Дзержинском смогут учиться 1200 детей
true
true
true
close
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В Дзержинском ко Дню знаний в рамках национального проекта «Молодежь и дети» откроют новый корпус гимназии №5, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В новом корпусе расположится школа на 1100 учеников и детский сад на 100 детей.

Как отметил Воробьев, новое здание будет 7-этажным.

«Здесь уже все готово, хочу пожелать учителям и детям успешного обучения в этой гимназии», — сказал он.

В День знаний, 1 сентября, в новый корпус переведут всех детей, которые учились в старом корпусе.

Также в рамках проекта «Школа полного дня» в гимназии появятся математические классы, кружки допобразования и предпрофессиональной подготовки.

Кроме того, на базе историко-патриотических клубов в гимназии создали ресурсный центр «Наследие».

По словам директора гимназии Натальи Викуловой, в образовательном учреждении будет блок дополнительного образования, читальный зал с ИТ-зоной и актовый зал на 350 мест.

«Старое здание работало с превышением проектной мощности и нуждалось в капитальном ремонте. Сейчас там идут проектно-изыскательские работы, оно закроется на капремонт на год», — сказала она.

Всего в городском округе Люберцы в День знаний в школу пойдут более 59 тыс. детей, а 6,1 тыс. – впервые. Сейчас на территории округа работают 28 муниципальных учреждений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами