На Moscow Startup Summit впервые пройдет демодень Sber500

В России и за рубежом растет интерес к международному акселератору Sber500, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Он отметил, что на шестую волну поступило рекордное количество заявок (более 1900 стартапов из России и 42 стран).
«Такой интерес подтверждает, что программа является международной точкой притяжения для технологических предпринимателей», — сказал он.
Ведяхин добавил, что демодень Sber500 впервые пройдет в рамках Moscow Startup Summit.
В первый этап (буткемп) прошли 150 стартапов из более чем 50 отраслей, среди которых FoodTech, HealthTech и другие.
По итогам буткемпа 25 лучших стартапов пройдут во второй этап, в рамках которого команды будут работать с международными менторами и опытными предпринимателями.
В октябре 25 выпускников представят свои решения на демодне Sber500 на Moscow Startup Summit.