Психиатр ответил, можно ли стереть воспоминания о предательстве с помощью гипноза

Психиатр Банников: гипноз поможет пережить предательство
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Гипноз может помочь пациентам начать жизнь с чистого листа после тяжелого предательства. Об этом kp.ru рассказал психиатр, старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников.

Он уточнил, что переработке травмы способствует легкий гипноз, при котором человек остается в сознании, например, эриксоновский. По его словам, с расслаблением открывается доступ к заблокированным воспоминаниям. Однако эксперт призвал не воспринимать гипноз как способ для полного удаления событий из памяти, потому что это может навредить психике.

«Насчет «стереть» воспоминания, — это вызывает много вопросов, ведь память — одна из составляющих личности человека. Любые сложные события требуют перепроживания при поддержке и сопровождении профессионала, и цель психотерапии как раз в интеграции событий в целостную картину жизни человека, а не в отделении их от сознания», — объяснил Банников.

Он добавил, что переживать трудные события важно под наблюдением психотерапевта, который сможет распознать момент, когда состояние человека может стать тяжелее.

Исследователи из Университета Цюриха до этого выяснили, что гипноз изменяет активность мозга и влияет на нейрохимическую среду определенных его областей.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что финансовые мошенники используют гипноз.

