Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что нашел объяснение феномену Бермудского треугольника. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

По мнению Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе нет ничего загадочного. По его расчетам, доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.

Ученый не отрицает, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно. Однако, по его мнению, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.

Бермудский треугольник представляет собой область в Атлантическом океане, ограниченную Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно распространенному мнению, в этом районе с необъяснимой частотой пропадают самолеты и морские суда. Наиболее известный случай — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

