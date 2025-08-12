На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника

Ученый Крушельницкий объяснил исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике
close
Depositphotos

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что нашел объяснение феномену Бермудского треугольника. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

По мнению Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе нет ничего загадочного. По его расчетам, доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.

Ученый не отрицает, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно. Однако, по его мнению, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.

Бермудский треугольник представляет собой область в Атлантическом океане, ограниченную Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно распространенному мнению, в этом районе с необъяснимой частотой пропадают самолеты и морские суда. Наиболее известный случай — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

Ранее «Газета.Ru» писала, откуда взялась легенда о Бермудском треугольнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами