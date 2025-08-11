Команда из Подмосковья стала призером летней спартакиады молодежи по велоспорту

Сборная Подмосковья заняла второе место на спартакиаде по велоспорту

Сборная Московской области заняла второе место в VI летней спартакиаде молодежи России по велосипедному спорту-маунтбайку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего в спартакиаде приняли участие 20 сборных из регионов России. Лучшей стала команда из Чувашии, набрав 118 очков, а сборная Подмосковья стала второй (110 очков). Третье место заняли спортсмены из Москвы (90 очков).

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России. В составе сборной Московской области выступили Ярослав Шведов, Роман Северов, Павел Кормаков, Софья Богуненко, Арина Панина и Ангелина Судакова.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».