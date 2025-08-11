Россиянин напал на мать и угрожал ножом членам семьи

В Орле мужчина получил 6,5 года колонии за угрозы родственникам

В Орле вынесен приговор местному жителю за совершение преступлений в отношении членов своей семьи. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый напал с ножом на мать, отобрал у пенсионерки деньги и угрожал холодным оружием другим членам семьи, в том числе малолетнему сыну с инвалидностью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки. Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске мать с психическим расстройством напала с ножом на трехлетнего сына.