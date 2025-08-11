Толстый пес прославился в соцсетях и стал достопримечательностью в Google Maps

Толстый пес, лежащий на улице в Мексике, получил точку в Google Maps

Место, где привык спать уличный пес, стало туристической достопримечательностью в Мексике. Об этом сообщает Infobae.

В Тескоко, штат Мехико, живет уличный пес, которого в соцсетях ласково называют «Толстяк из Тескоко». Он покорил местных жителей и туристов, просто лежа на тротуаре и практически не двигаясь.

Место, где отдыхает Толстяк, собрало более 500 отзывов на Google Картах, в которых люди делятся своими впечатлениями от встречи с псом.

«Толстая собака из Тескоко невероятна, очень рекомендую. Было приятно на нее посмотреть. Я водил всю семью, и мы все вернулись очень довольными. 10/10», «Лучшее место! Мой день был ужасным, но когда я увидела щенка, он стал чудесным», — пишут довольные пользователи.

Хотя некоторые туристы приносят животному еду, один из комментаторов сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что о собаке, которая уже несколько лет живет на одной улице, постоянно заботятся местные.

«Это неотъемлемая часть моего Тескоко», — написал он.

