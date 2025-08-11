На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Толстый пес прославился в соцсетях и стал достопримечательностью в Google Maps

Толстый пес, лежащий на улице в Мексике, получил точку в Google Maps
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Место, где привык спать уличный пес, стало туристической достопримечательностью в Мексике. Об этом сообщает Infobae.

В Тескоко, штат Мехико, живет уличный пес, которого в соцсетях ласково называют «Толстяк из Тескоко». Он покорил местных жителей и туристов, просто лежа на тротуаре и практически не двигаясь.

Место, где отдыхает Толстяк, собрало более 500 отзывов на Google Картах, в которых люди делятся своими впечатлениями от встречи с псом.

«Толстая собака из Тескоко невероятна, очень рекомендую. Было приятно на нее посмотреть. Я водил всю семью, и мы все вернулись очень довольными. 10/10», «Лучшее место! Мой день был ужасным, но когда я увидела щенка, он стал чудесным», — пишут довольные пользователи.

Хотя некоторые туристы приносят животному еду, один из комментаторов сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что о собаке, которая уже несколько лет живет на одной улице, постоянно заботятся местные.

«Это неотъемлемая часть моего Тескоко», — написал он.

Ранее не стало самого толстого пса России по кличке Кругетс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами