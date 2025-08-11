В Челябинской области годовалого ребенка придавило частью бетонного забора

В Челябинской области плита с забора рухнула на ребенка

В Трехгорном устанавливаются обстоятельства травмирования годовалого ребенка во время прогулки, на мальчика упала облицовочная плита с бетонного забора. Об этом сообщает СУ СК РФ Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 10 августа, годовалый ребенок гулял вдоль по пешеходной дорожки вместе с матерью, когда на него упала облицовочная плита с забора.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мальчик госпитализирован с травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего в отношении сотрудников МКУ «Служба заказчика» города Трехгорный возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде на шестилетнего мальчика рухнул заброшенный гараж.