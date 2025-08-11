В ответ на запросы москвичей в столице благоустроено несколько зеленых территорий

В Москве обработано свыше 100 тыс. сообщений об уходе за зелеными насаждениями

За первые полгода 2025-го в Москве обработано более 100 тыс. сообщений, касающихся ухода за зелеными насаждениями и поступивших от жителей столицы через портал «Наш город». Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что сервис создан для улучшения качества жизни москвичей и облика Москвы при их активном участии. В нем предусмотрена возможность указать точку или ввести адрес в специальном окне и рассказать о ситуации, связанной с содержанием зеленых насаждений, а также прикрепить фото.

После городские службы оперативно реагируют на запрос и устраняют несовершенства. Далее автор заявки получает уведомление в приложении или сообщение на электронную почту.

Подчеркивается, что благодаря совместным усилиям москвичей и специалистов в городе уже решены множество вопросов по благоустройству территорий.

В частности, на улице Правды оперативно устранена упавшая на пешеходную зону ветка, на улице Медовая Долина — подстрижен газон, а в парке Дружбы после заявки местного жителя восстановлен поврежденный участок — на месте вытоптанной высажена новая трава.