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Пьяная россиянка жестоко расправилась с шестимесячным ребенком подруги и поплатилась

В Пензенской области женщина жестоко расправилась с младенцем подруги
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Shutterstock

В Пензенской области вынесли приговор ранее не судимой 52-летней местной жительнице, которая жестоко избила ребенка подруги. Младенец не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, инцидент произошел в июне 2022 года в одной из квартир областного центра. Приятельницы вместе распивали спиртное. В этот момент в квартире, кроме них, находились три маленьких ребенка одной из женщин. Вечером хозяйка жилья пошла на улицу вместе с одной из дочерей, оставив пьяную подругу присматривать за девочками двух лет и шести месяцев.

«Гостья на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла руками и неустановленными в ходе следствия тупыми твердыми предметами множественные удары по различным частям тела, в том числе и по голове младшего ребенка», — уточнили в надзорном органе.

Спасти младенца не удалось.

Суд назначил преступнице наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Ранее стало известно, что в Москву из Канска на психолого-психиатрическую экспертизу этапировали напавшую на троих детей мать.

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