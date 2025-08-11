На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Монах из Оптиной пустыни способствовал возрождению села Губино в Калужской области

Проект села Губино в Калужской области включен в 100 лучших идей развития России
true
true
true
close
Nik Panfil/Shutterstock/FOTODOM

За 10 лет село Губино в Калужской области из вымирающего поселка превратилось в оживленный населенный пункт, построено уже 90 домов. Также село стало центром притяжения для жителей России, сюда стремятся переехать православные многодетные семьи со всей страны. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Cообщается, что возрождение села инициировано иеромонахом из находящегося неподалеку от поселка почитаемого православного монастыря Оптина пустынь Вадимом (Басовым). 10 лет назад он своими силами начал восстанавливать в Губине разрушенную Зачатьевскую церковь. Монаху стали помогать добровольцы, многие из них затем приняли решение остаться в селе.

Далее в поселке были отстроены здания приюта-пансиона и гимназии, высажены сады и проведена чистка прудов.

Уточняется, что сегодня в Губине уже 10 водоемов с карасями и карпами, возводится цех по переработке фруктов. Также создана инфраструктура для жизни — построены дороги, обустроены рекреационные зоны, проведены необходимые коммуникации и даже установлена зарядная станция для электрокаров.

Подчеркивается, что в село переехали уже 130 многодетных семей из разных регионов России. На Рождество и Пасху за одним столом собираются до 150 человек. Cпрос на землю в поселке возрос многократно.

Также Губино, как сообщается, стало культурным центром района — здесь проводится летний фестиваль «Дни Достоевского», в котором в этом году приняли участие 35 тыс. человек. Также в 2025-м в селе были организованы молодежный лагерь, в который прибыли студенты из 22 стран, и лекции профессоров МГУ.

По итогу проект села Губино, как рассказало издание, включен в список 100 лучших идей развития России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами