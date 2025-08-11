Монах из Оптиной пустыни способствовал возрождению села Губино в Калужской области

За 10 лет село Губино в Калужской области из вымирающего поселка превратилось в оживленный населенный пункт, построено уже 90 домов. Также село стало центром притяжения для жителей России, сюда стремятся переехать православные многодетные семьи со всей страны. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Cообщается, что возрождение села инициировано иеромонахом из находящегося неподалеку от поселка почитаемого православного монастыря Оптина пустынь Вадимом (Басовым). 10 лет назад он своими силами начал восстанавливать в Губине разрушенную Зачатьевскую церковь. Монаху стали помогать добровольцы, многие из них затем приняли решение остаться в селе.

Далее в поселке были отстроены здания приюта-пансиона и гимназии, высажены сады и проведена чистка прудов.

Уточняется, что сегодня в Губине уже 10 водоемов с карасями и карпами, возводится цех по переработке фруктов. Также создана инфраструктура для жизни — построены дороги, обустроены рекреационные зоны, проведены необходимые коммуникации и даже установлена зарядная станция для электрокаров.

Подчеркивается, что в село переехали уже 130 многодетных семей из разных регионов России. На Рождество и Пасху за одним столом собираются до 150 человек. Cпрос на землю в поселке возрос многократно.

Также Губино, как сообщается, стало культурным центром района — здесь проводится летний фестиваль «Дни Достоевского», в котором в этом году приняли участие 35 тыс. человек. Также в 2025-м в селе были организованы молодежный лагерь, в который прибыли студенты из 22 стран, и лекции профессоров МГУ.

По итогу проект села Губино, как рассказало издание, включен в список 100 лучших идей развития России.