В Китае 90-летняя женщина освоила курс права, чтобы самой защищать сына в суде

SCMP: 90-летняя китаянка освоила курс права, чтобы стать адвокатом для сына
В Китае 90-летняя женщина освоила курс права, чтобы самой защищать сына в суде, пишет South China Morning Post.

В Чжэцзяне 90-летняя жительница по фамилии Хэ выступила в суде в качестве защитника своего 57-летнего сына Линя, обвиняемого в вымогательстве $16 млн у местного предпринимателя. По версии прокуратуры, с 2014 по 2017 год подсудимый и его бухгалтер требовали от бизнесмена по фамилии Хуан крупные суммы, угрожая передать налоговым органам сведения о его нарушениях.

Хуан, состояние которого в 2009 году оценивалось в $1,1 млрд, якобы задолжал Линю за совместный проект по добыче газа, из-за чего производство на заводе последнего неоднократно останавливалось. В апреле 2023 года бизнесмен обратился в полицию, обвинив бывшего партнера в шантаже. Линь был арестован, а его мать, скучая по сыну и желая лично помочь в защите, решила самостоятельно изучить уголовное и уголовно-процессуальное право. По словам внучки, семья пыталась отговорить женщину из-за ее преклонного возраста, но она настояла на своем: покупала книги на юридическую тематику, ежедневно посещала суд и знакомилась с делами по схожим обвинениям.

