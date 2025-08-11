На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам показали инновационные турникеты московского транспорта

В «Манеже» на выставке «Та самая Москва» представили турникеты нового поколения
В рамках выставки «Та самая Москва» в столице России были представлены турникеты московского транспорта нового поколения. Они появятся в столичном метро уже в этом году и увеличат пропускную способность станций на 40%, а также облегчат поездки для людей с особенностями здоровья, сообщила пресс-служба московского метрополитена.

Уточняется, что обновленная модель турникетов оснащена световой индикацией статуса оплаты и может работать как на вход, так и на выход, что позволяет разгрузить станции с большим пассажиропотоком и облегчить проход маломобильных граждан. Также на ней установлен вибросигнал для слабовидящих пассажиров — тактильная подсказка помогает понять, открыт ли проход.

Кроме того, на новых турникетах улучшена зона считывания бесконтактных способов оплаты — ее расположение позволяет за несколько секунд распознавать виртуальную карту «Тройка», СБП и другие цифровые платежные методы, включая биометрию.

«До 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появятся более 4,5 тыс. турникетов нового поколения. Скорость срабатывания каждого увеличится за счет более современного оборудования и применения новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сообщается, что выставка «Та самая Москва» открыта в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Она будет работать в ЦВЗ «Манеж» до 31 августа текущего года.

