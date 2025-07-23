Россиянам рассказали, как потребовать удаления опасного контента в интернете

Каждый пользователь интернета может столкнуться с незаконным и опасным контентом в сети и вправе потребовать его удаления. Как это сделать, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Прежде всего надо сделать скриншот иди запись экрана, на котором будет виден весь комментарий или пост. Также следует отправить имя автора или сообщества, опубликовавшего запрещенный контент, дату публикации и ссылку на нее.

Правоохранители отметили, что решение о блокировке сайта или страницы, а также включении их в Единый реестр запрещенной информации принимают разные госорганы. Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Кроме того, рекомендуется нажимать кнопку «Пожаловаться» («Report», «Сообщить о нарушении») рядом с постом или профилем.

До этого россияне назвали главные киберстрахи. Как оказалось, более трети (36%) опрошенных опасаются взлома своих банковских аккаунтов. Столько же участников исследования обеспокоены утечкой персональной информации: паспортных данных, ИНН или фотографий. За уязвимость своих близких — детей и пожилых родственников — переживают 27% россиян. Еще 9% считают серьезной угрозой взлом мессенджеров и социальных сетей.

Ранее россиян предупредили о стремительном росте киберугроз в 2025 году.