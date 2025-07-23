На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как потребовать удаления опасного контента в интернете

МВД: запрос о блокировке опасного контента должен содержать скриншот и ссылку
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пользователь интернета может столкнуться с незаконным и опасным контентом в сети и вправе потребовать его удаления. Как это сделать, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Прежде всего надо сделать скриншот иди запись экрана, на котором будет виден весь комментарий или пост. Также следует отправить имя автора или сообщества, опубликовавшего запрещенный контент, дату публикации и ссылку на нее.

Правоохранители отметили, что решение о блокировке сайта или страницы, а также включении их в Единый реестр запрещенной информации принимают разные госорганы. Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Кроме того, рекомендуется нажимать кнопку «Пожаловаться» («Report», «Сообщить о нарушении») рядом с постом или профилем.

До этого россияне назвали главные киберстрахи. Как оказалось, более трети (36%) опрошенных опасаются взлома своих банковских аккаунтов. Столько же участников исследования обеспокоены утечкой персональной информации: паспортных данных, ИНН или фотографий. За уязвимость своих близких — детей и пожилых родственников — переживают 27% россиян. Еще 9% считают серьезной угрозой взлом мессенджеров и социальных сетей.

Ранее россиян предупредили о стремительном росте киберугроз в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами