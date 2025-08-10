Работницу мэрии Екатеринбурга арестовли по делу о мошенничестве

Заместителя директора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Дину Шведкину арестовали по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Судья Златоустовского городского суда Яна Росляк постановила отправить фигурантку в СИЗО до 8 октября.

По версии следствия, с 1 ноября 2023 года по 2 июля 2025 года, занимая должность председателя челябинской региональной организации «Агентство развития туризма», Шведкина внесла в документацию ложные сведения и завысила стоимость работ на 720 тыс. рублей, после чего эти деньги присвоила себе. Следователи отметили, что незаконные действия продолжались и после ее трудоустройства в мэрию Екатеринбурга.

Шведкина оставила пост руководителя «Агентства развития туризма» в ноябре 2024 года, а с начала 2025-го заняла должность в администрации Екатеринбурга. Дело расследуется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Как отметили журналисты, находившиеся в зале суда, сама Шведкина заявила, что написала заявление об увольнении из мэрии Екатеринбурга сразу после задержания 8 августа. В суде адвокат Шведкиной просил избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест. Когда судья огласил решение об аресте, Шведкина расплакалась.

Ранее экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег участников СВО.