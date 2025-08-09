В сумке ограбленного в Сибири ребенка было почти 2 миллиона рублей

112: в сумке мальчика, которого ограбили в Новосибирске, было около 2 млн рублей

В сумке мальчика, на которого напали с ножом и ограбили в Новосибирске, было около двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Отец с сыном отправились в банк снять крупную сумму. Получили 1 миллион 700 тысяч, но у мужчины резко появились дела и он отправил пацана одного домой со всей суммой»‎, — сказано в сообщении.

Как пишет канал, по основной версии, на мальчика напали целенаправленно — следили и выбирали подходящий момент.

По данным 112, грабитель уехал с места преступления, однако застрял в луже. Авто злоумышленник бросил и скрылся. Машину уже изъяли, а нападавшего разыскивают.

О происшествии стало известно в субботу, 9 августа. Все произошло на улице Татьяны Снежиной. На кадрах с места видно, как ребенок идет по безлюдной улице, и двумя большими пакетами в руках. В какой-то момент его начинает преследовать неизвестный. Около здания мужчина угрожает школьнику и выхватывает сумку, которую мальчик пытался защитить. При этом ребенок звал на помощь, но, так как рядом никого не было, ему не помогли.

Ранее заснувшего на обочине дороги в Паттайе туриста из России ограбили на 2 млн рублей.