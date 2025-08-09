На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал итоги переговоров в Вашингтоне днем капитуляции Армении

Политолог Семибратов: прием Пашиняна в Белом доме – черный день для Армении
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым можно вписывать в страницы учебников истории как день безоговорочной капитуляции Армении, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«К этой катастрофе привел именно Пашинян, потому что Азербайджан получил столь желаемую возможность использовать Зангезурский коридор, а США получили эксклюзивное право контролировать один из ключевых трансконтинентальных евразийских маршрутов», — сказал Семибратов.

По его словам, теперь американцы получили рычаг давления.

«Итоги переговоров – это крупная политическая победа США. Также Азербайджан получил то, к чем шел 30 лет. Теперь Азербайджан сможет плотно работать с Турцией на укрепление взаимного потенциала и своих политических, экономических и военных позиций в регионе Закавказья», — сказал политолог.

Также Семибратов отметил, что прием Пашиняна в Белом доме – черный день для Армении.

«Пашиняну уделили минимум времени, не желая вести с ним дела. Ему просто показали, где поставить подпись. В данном случае Пашинян оказался за бортом состоявшихся в Белом доме переговоров», — сказал он.

Семибратов считает, что пример Пашиняна является хорошим для президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский стремится к тому, чтобы попасть за стол переговоров России и США. Вероятно, его позиция будет выглядеть еще слабее, чем у Пашиняна», — заключил Семибратов.

Напомним, по итогам переговоров в Белом доме Алиев и Пашинян при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами