Политолог назвал итоги переговоров в Вашингтоне днем капитуляции Армении

Политолог Семибратов: прием Пашиняна в Белом доме – черный день для Армении

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым можно вписывать в страницы учебников истории как день безоговорочной капитуляции Армении, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«К этой катастрофе привел именно Пашинян, потому что Азербайджан получил столь желаемую возможность использовать Зангезурский коридор, а США получили эксклюзивное право контролировать один из ключевых трансконтинентальных евразийских маршрутов», — сказал Семибратов.

По его словам, теперь американцы получили рычаг давления.

«Итоги переговоров – это крупная политическая победа США. Также Азербайджан получил то, к чем шел 30 лет. Теперь Азербайджан сможет плотно работать с Турцией на укрепление взаимного потенциала и своих политических, экономических и военных позиций в регионе Закавказья», — сказал политолог.

Также Семибратов отметил, что прием Пашиняна в Белом доме – черный день для Армении.

«Пашиняну уделили минимум времени, не желая вести с ним дела. Ему просто показали, где поставить подпись. В данном случае Пашинян оказался за бортом состоявшихся в Белом доме переговоров», — сказал он.

Семибратов считает, что пример Пашиняна является хорошим для президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский стремится к тому, чтобы попасть за стол переговоров России и США. Вероятно, его позиция будет выглядеть еще слабее, чем у Пашиняна», — заключил Семибратов.

Напомним, по итогам переговоров в Белом доме Алиев и Пашинян при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.