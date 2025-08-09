«Аэрофлот» предупредил пассажиров об изменениях в расписании полетов

Компания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о вынужденной корректировке расписания рейсов из-за ограничений полетов в аэропортах Сочи и Геленджика 8-9 августа. Сообщение о планируемых изменениях появилось в Telegram-канале авиаперевозчика.

Пострадавшим из-за отмены или переноса рейсов пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов. Измененное расписание будет размещено на сайтах Аэрофлота и аэропортов вылета.

В авиакомпании сообщили, что контакт-центр был переведен в усиленный режим для помощи пассажирам, также представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.

Утром 8 августа МЧС объявило «беспилотную опасность» на территории Краснодарского края. В аэропортах Сочи и Геленджика были введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности воздушных перевозок. В период их действия на запасные аэродромы ушли 43 самолета, выполнявшие рейсы в Сочи. Вечером в аэропорту города сняли ограничения.

Ранее хакеры Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли ответственность за сбои у «Аэрофлота».