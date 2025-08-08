На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербурженка заколола ножом трехлетнего сына и наложила на себя руки при подруге

78.ru: в Петербурге мать заколола трехлетнего сына ножом и наложила на себя руки
Depositphotos

В Петербурге женщина напала на трехлетнего сына с ножом, а затем наложила на себя руки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Гаккелевской улице в Приморском районе. По предварительным данным, мать нанесла множественные ножевые ранения своему трехлетнему сыну, после чего наложила на себя руки. Находившаяся в этот момент в гостях подруга хозяйки квартиры вызвала на место скорую помощь и полицейских.

Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти ни мать, ни ребенка. По словам свидетельницы произошедшего, ничего не предвещало такого развития событий. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин ударил ножом в живот сына и получил условный срок.

