На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На препати «Пикника Афиши x Сбер» обсудили петербургский рэп

В Петербурге на препати «Пикника Афиши x Сбер» прошел паблик-ток о рэпе
true
true
true
close
Пресс-служба компании «Афиша»

В Санкт-Петербурге в рамках препати фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» состоялся паблик-ток «Петербург как рэп-столица», собравший артистов, экспертов и вовлеченных в обсуждение фанатов. Об этом сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что в обсуждении приняли участие рэп-артисты Крип-а-Крип, Sky Rae, а также юрист по авторскому праву Вадим Хохлов. Модераторами стали музыкальный журналист Владимир Завьялов и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.

В ходе беседы участники назвали петербургский рэп культурной системой координат и назвали его «сердцем» Купчино. Также разговор коснулся феномена баттл-рэпа и площадки Versus, благодаря которой, по мнению спикеров, Санкт-Петербург стал медийным эпицентром России.

«После этого вечера про питерский рэп все устаканилось в голове: что это максимально обособленная, сама в себе существующая среда, для которой музыкальные эксперименты — не коммерция, а в первую очередь способ выразить себя», — поделилась редактор «Афиши Daily» Александрова.

Финалом афтепати стали выступление Крип-а-Крипа и нескольких других артистов, а также турнир по бильярду, победитель которого получил билеты на «Пикник Афиши x Сбер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами