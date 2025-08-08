На препати «Пикника Афиши x Сбер» обсудили петербургский рэп

В Петербурге на препати «Пикника Афиши x Сбер» прошел паблик-ток о рэпе

В Санкт-Петербурге в рамках препати фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» состоялся паблик-ток «Петербург как рэп-столица», собравший артистов, экспертов и вовлеченных в обсуждение фанатов. Об этом сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что в обсуждении приняли участие рэп-артисты Крип-а-Крип, Sky Rae, а также юрист по авторскому праву Вадим Хохлов. Модераторами стали музыкальный журналист Владимир Завьялов и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.

В ходе беседы участники назвали петербургский рэп культурной системой координат и назвали его «сердцем» Купчино. Также разговор коснулся феномена баттл-рэпа и площадки Versus, благодаря которой, по мнению спикеров, Санкт-Петербург стал медийным эпицентром России.

«После этого вечера про питерский рэп все устаканилось в голове: что это максимально обособленная, сама в себе существующая среда, для которой музыкальные эксперименты — не коммерция, а в первую очередь способ выразить себя», — поделилась редактор «Афиши Daily» Александрова.

Финалом афтепати стали выступление Крип-а-Крипа и нескольких других артистов, а также турнир по бильярду, победитель которого получил билеты на «Пикник Афиши x Сбер».