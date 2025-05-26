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Соцсети напугал слух о пропаже «призрачной» куклы Аннабель

NDTV: слух о пропаже призрачной куклы Аннабель напугали соцсети
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соцсети напугал слух о пропаже «призрачной» куклы Аннабель, пишет NDTV.

Известная кукла Аннабель, которую в оккультных кругах считают одержимой сверхъестественной силой, напугала пользователей соцсетей после того, как люди заявили, что она исчезла с одной из площадок паранормального тура в США.

Слухи начали распространяться после того, как посетители исторического курорта Nottoway Resort в штате Луизиана сообщили, что куклы нет среди экспонатов во время ее выездной выставки. Это совпало с серией пожаров в Новом Орлеане, что дало повод для теорий заговора и мистических трактовок.

Хотя местные власти опровергли любую связь между происшествиями и отвергли идею сверхъестественного влияния, многие пользователи интернета не остались равнодушными.

«Кто, черт возьми, ее потерял?» — негодуют комментаторы.

Другие участники обсуждения высказали обеспокоенность тем, что куклу вообще вывезли из музея.

«Они действительно вывезли куклу Аннабель из музея, хотя им прямо сказали никогда её не перемещать», — уверены люди.

Паника достигла своего пика, пока представитель Общества психических исследований Новой Англии Дэн Риверс не опубликовал видео, на котором кукла спокойно находится в своём стеклянном футляре в Оккультном музее Уоррена в Коннектикуте.

«Сегодня утром в интернете появились дикие и безумные слухи о том, что мы потеряли Аннабель. Она/оно не потерялось», — подчеркнул специалист.

Ранее Хагги-Вагги обошел Пеннивайза в топе самых узнаваемых персонажей хорроров среди молодежи.

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