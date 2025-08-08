В Швейцарском домике «Кусково» впервые откроется экспозиция

В «Кусково» откроется экспозиция о графе Сергее Шереметеве

После реставрации Швейцарского домика в усадьбе «Кусково» откроется экспозиция о последнем владельце усадьбы, графе Сергее Шереметеве, рассказал агентству городских новостей «Москва» директор Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин.

Он добавил, что для Швейцарского домика запланированная экспозиция станет первой за все время существования.

Авдонин напомнил, что усадьба «Кусково» получила статус музея после революции 1917 года.

«С тех пор все желающие могут познакомиться и с архитектурно-парковым ансамблем, и с уникальным собранием музея», — сказал он.

По его словам, благодаря вниманию властей Москвы с 2010 года в усадьбе была проведена большая комплексная работа.

«В 2012–2014 годах в павильоне Эрмитаж и Большой Каменной оранжерее усилили конструкции фундаментов, отремонтировали инженерные системы. Также отреставрировали внешнюю часть деревянного дворца, а в 2019 году завершилась трехлетняя реставрация павильона Грот», — рассказал он.

Авдонин добавил, что в ближайшее время начнется комплексная реставрация интерьеров дворца.

«Уже разработан проект на основе архивных документов и материалов современных научных исследований», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что усадьба «Кусково» — это не только популярное место отдыха москвичей, но и единственный в России специализированный Музей керамики.

«Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе ведется комплексная реставрация», — отметил мэр.