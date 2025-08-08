Врачей удивила женщина с приступами неконтролируемых оргазмов

Врачей удивила женщина из Китая с приступами неконтролируемых оргазмов, пишет The Sun.

20-летняя жительница Китая на протяжении шести лет страдала от стойкого расстройства генитального возбуждения (ПГАД) — крайне редкого состояния, при котором возникают непроизвольные и оргазмы. Первые симптомы появились у нее в 14 лет: она ощущала резкие «электрические разряды» в области таза, сопровождающиеся сокращениями, напоминающими оргазм. Приступы могли происходить в любой момент — даже во время беседы с врачами — и серьезно мешали учебе, работе и социальной жизни.

Пациентка пробовала разные виды терапии, в том числе лечение депрессии и психотических симптомов, но без успеха. После обследований с применением ЭКГ и других тестов врачи исключили эпилепсию и другие неврологические нарушения.

Прорыв наступил, когда неврологи назначили антипсихотические препараты — сначала рисперидон, затем оланзапин. Уже через несколько недель приступы стали реже и менее интенсивными. Со временем девушка смогла вернуться к работе и вести полноценную жизнь. При прекращении приема препаратов симптомы возвращались, но при возобновлении лечения состояние стабилизировалось.

ПГАД остаётся малоизученным расстройством. По оценкам, оно может затрагивать всего 1% женщин, однако реальное число случаев неизвестно. Причины могут быть связаны с повреждением нервов, аномалиями позвоночника или побочными эффектами лекарств.

