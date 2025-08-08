На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачей удивила женщина с приступами неконтролируемых оргазмов

The Sun: китаянка с приступами неконтролируемых оргазмов удивила медиков
true
true
true
close
Freepik

Врачей удивила женщина из Китая с приступами неконтролируемых оргазмов, пишет The Sun.

20-летняя жительница Китая на протяжении шести лет страдала от стойкого расстройства генитального возбуждения (ПГАД) — крайне редкого состояния, при котором возникают непроизвольные и оргазмы. Первые симптомы появились у нее в 14 лет: она ощущала резкие «электрические разряды» в области таза, сопровождающиеся сокращениями, напоминающими оргазм. Приступы могли происходить в любой момент — даже во время беседы с врачами — и серьезно мешали учебе, работе и социальной жизни.

Пациентка пробовала разные виды терапии, в том числе лечение депрессии и психотических симптомов, но без успеха. После обследований с применением ЭКГ и других тестов врачи исключили эпилепсию и другие неврологические нарушения.

Прорыв наступил, когда неврологи назначили антипсихотические препараты — сначала рисперидон, затем оланзапин. Уже через несколько недель приступы стали реже и менее интенсивными. Со временем девушка смогла вернуться к работе и вести полноценную жизнь. При прекращении приема препаратов симптомы возвращались, но при возобновлении лечения состояние стабилизировалось.

ПГАД остаётся малоизученным расстройством. По оценкам, оно может затрагивать всего 1% женщин, однако реальное число случаев неизвестно. Причины могут быть связаны с повреждением нервов, аномалиями позвоночника или побочными эффектами лекарств.

Ранее основательниц «культа оргазма» отправили под суд за склонение сотрудниц к сексу с клиентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами