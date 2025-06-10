Основательниц «культа оргазма» отправили под суд за склонение сотрудниц к сексу с клиентами

В США основательниц компании OneTaste, предлагающей женщинам так называемые «оргазмические медитации», признали виновными в склонении сотрудников к сексу с клиентами, пишет New York Post.

Основательницу компании OneTaste Николь Дэйдон и ее бывшего руководителя отдела продаж Рэйчел Червитц признали виновными в федеральном суде Бруклина в организации кампании сексуального принуждения и эксплуатации сотрудников, которая длилась более десяти лет.

Организация позиционировала себя как компания по женскому оздоровлению и саморазвитию, пропагандируя внутри фирмы «культ оргазма» — практику, включающую групповые сессии стимуляции для достижения оргазма.

В общей сложности девять бывших сотрудниц дали показания в суде, что руководители создали атмосферу, в которой молодые женщины подвергались психологическому давлению и манипуляциям с целью привлечения клиентов и инвесторов через интимные услуги.

Прокуроры отметили, что Дэйдон сама называла организацию «секс-сектой» на ранних этапах ее существования. Обвинители также рассказали, что одна из жертв, пережившая изнасилование, была вынуждена воспроизводить этот опыт перед аудиторией в рамках одного из курсов.

«Их цель заключалась в том, чтобы преодолеть отвращение и достичь возбуждения», — заявила помощник окружного прокурора Нина Гупта.

Обвиняемые были признаны виновными по статье о заговоре с целью принудительного труда. Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Судья огласит приговор позднее.

Вместе с тем защита обвиняемых утверждает, что свидетели не сообщали о преступлениях на момент событий и не обращались в полицию. Адвокаты подчеркивали, что участники сами добровольно принимали участие в деятельности компании.

Ранее британка отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день.