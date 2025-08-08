Погоня шпица за медведем, который пробрался в дом, попала на видео

В Ванкувере (Канада) медведь забрался в открытый дом, но не пробыл в нем и минуты, так как его спугнул померанский шпиц. Об этом сообщает BBC.

На кадрах опубликованной изданием записи с камер в доме видно, как лесной зверь пробирается через дверь в гостиную. Он осматривается и успевает сделать несколько шагов, когда из соседнего помещения на него вылетает шпиц по кличке Скаут. Медведь, напуганный лаем, торопится быстрее убраться из дома, а Скаут преследует его до границ хозяйского участка.

Кайла Кляйн, владелица собаки, рассказала, что испугалась за своего питомца и пыталась остановить его, но Скаут бросился на защиту ее и дома. Женщина отметила, что пес обычно очень ласков, но при необходимости может быть грозным. Кляйн отметила, что это не первый визит медведя в их жилье. В этот раз зверь успел съесть завтрак шпица, что, как отметила собеседница издания, очень разозлило ее питомца.

Ранее под Сургутом медведь забрел на территорию гаражей и загнал мужчину в машину, это попало на видео.