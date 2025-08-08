На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом»

Приют Getdog

16 августа 2025 года в московском парке «Кузьминки» при поддержке бренда AMIGO и Мираторг состоится большое благотворительное событие — забег «Беги за другом», организованный фондом помощи бездомным животным «Ника». Мероприятие пройдет с 9.00 до 18.00. Вход свободный.

Главная цель события — привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России и показать, как можно помогать легко, активно и с удовольствием. Одним из ключевых блоков программы, помимо забега, будет выставка-пристройство собак и кошек из приютов Москвы. Более 150 животных, социализированных, привитых и полностью готовых к переезду в новый дом, будут ждать встречи со своими будущими семьями в зоне «Иди за другом» с 11:00 до 18:00. Волонтеры расскажут о каждом питомце, а будущие хозяева смогут познакомиться с животными лично.

На территории фестиваля будет работать зона спорта и забега. Для участников предусмотрены маршруты на 2 и 5 км для взрослых, 1 км и 500 м для детей, а также специальный забег с собаками. Для участия необходима регистрация на сайте.

На главной сцене состоятся музыкальные выступления АИЛИ, показ мод с собаками и паблик-ток с Варварой Щербаковой, Маргаритой Родиной, Анастасией Бобковой, Викторией Вилковицкой. В лектории и на мастер-классах расскажут о правильном питании, поведении и психологии животных, а также об осознанном выборе игрушек для питомцев. На фестивале также будет благотворительный маркет и интерактивные зоны.

Ранее выяснилось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.

