На Камчатке фиксируются отказы от туров

ТАСС: на Камчатке фиксируются отказы от туров, но они не являются массовыми
true
true
true
close
Юрий Демянчук/РИА Новости

На Камчатке фиксируются отказы от туров по региону из-за произошедшего землетрясения и начавшихся извержений вулканов, но это не носит массовый характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туристической индустрии региона.

Отмечается, что отказавшиеся от туров путешественники ориентируются на сообщения в СМИ, например, что вулканы угрожают авиации.

«Наши гости из других регионов не понимают, что речь идет о воздушных трассах над Ключевским вулканом, а не полностью в небе над всей Камчаткой. Это создает определенную нервозность, хотя турфирмы готовы предлагать альтернативные маршруты и сделать путешествие по Камчатке максимально безопасным», — сказали там.

Руководитель турбазы «Толбачик кемп» Полина Андреева рассказала агентству, что туристический бизнес в Камчатском крае в этом сезоне переживает не лучшие времена.

«В СМИ говорят — быть на Толбачике опасно из-за Ключевского, но не говорят, что между Ключевским и Толбачиком расстояние в 70 км. Я могу много таких примеров привести, при которых краски сгущаются, хотя наши гиды могут работать в экстремальных условиях», — отметила она.

В данный момент на Камчатке проявляют активность семь вулканов. Особенно активен вулкан Ключевская сопка — пепловые выбросы на нем происходят каждые несколько часов.

До этого извержение вулкана Ключевская сопка (Ключевской) получило наивысший код авиационной опасности.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

